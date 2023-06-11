Суспільство

За добу ЗСУ знищили майже 1000 окупантів – Генштаб

11 Червня 2023 09:34
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війна, зсу, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 980 окупантів, знищили 17 танків, 7 крилатих ракет, 24 бойові броньовані машини та 19 артилерійських систем.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3926 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
  • артилерійських систем – 3736 (+19) од,
  • РСЗВ – 601 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 509 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.


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