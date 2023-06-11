За добу ЗСУ знищили майже 1000 окупантів – Генштаб

Минулої доби ЗСУ ліквідували 980 окупантів, знищили 17 танків, 7 крилатих ракет, 24 бойові броньовані машини та 19 артилерійських систем.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3926 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
- артилерійських систем – 3736 (+19) од,
- РСЗВ – 601 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
Дані уточнюються.
В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.