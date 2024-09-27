За добу на Донеччині загинуло 4 мирних мешканців

Внаслідок ворожих атак на Донецьку область 26 вересня 4 людини загинули та ще 11 дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

“За 26 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і по 1 у Часовому Яру і Сіверську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”.

За словами Філашкіна, загарбники гатили по Покровському, Краматорському і Бахмутському районах.

У Сіверську загинула одна людина, пошкоджені 2 будинки, у Торецьку 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджений будинок. У Часовому Яру 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджені 11 будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.



У Курахівці росіяни поранили людину, пошкодили 10 будинків, у Мирнограді поранили людину, пошкодили 7 будинків, у Покровську поранили 2 людей і пошкодили адмінбудівлю. Били окупанти і по Кураховому, Трудовому, Дачному, Дальньому і Сонцівці.

У Новому зруйнували 3 будинки, у Кривій Луці пошкодили 2, в Озерному – 1. У Райгородку росіяни зруйнували 8 будинків і пошкодили ще 75. У Тарасівці пошкодили 10 об’єктів, у Костянтинівці – 5 приватних будинків і 2 інфраструктурні об’єкти, у Віролюбівці – будинок і лінію електропередач.



“За добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 1548 людей, у тому числі 51 дитину”, – підсумував Філашкін.