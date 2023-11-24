Кримінал

З України намагалися вивезти цистерну, наповнену контрабандними цигарками

24 Листопада 2023 17:12
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кордон, дпсу

Прикордонники зупинили на пункті пропуску газову цистерну, всередині якої знайшли ящики із сигаретами. Коли водій зрозумів, що його викриють, почав виривати електричні дроти та запевняв, що авто несправне.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонники розповіли, що автоцистерна вночі прибула на оформлення до пункту пропуску «Красноїльськ», що біля кордону з Румунією.

У документах, які надав на контроль водій-громадянин України, значилося, що він прямує на виїзд з України з порожньою цистерною. Однак прикордонники мали інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів.

Водію запропонували перемістити машину до місця «поглибленого огляду», де автівку перевірять за допомогою сканера. Зрозумівши, що його викриють, водій почав всіляко перешкоджати руху свого автомобіля, виривав електричні дроти та запевняв, що авто несправне.

У супроводі прикордонників вантажівку все ж доставили до місця поглибленого огляду в пункті пропуску «Порубне». Сканування показало, що в цистерні дійсно є ящики із сигаретами. Вилучення контрабандного товару із цистерни триває.


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