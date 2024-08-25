Суспільство

З понеділка в Україні працюватиме ще понад 40 комплексів автофіксації порушень ПДР
25 Серпня 2024 13:12
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пдр
Ілюстративне фото / Фото Патрульна поліція Києва

Ще 43 комплекси автофіксації порушень ПДР на дорогах України з 26 серпня  

Загальна кількість становитиме 308.

42 — фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, один (м. Біла Церква) — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних т/з.

За даними першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, нові комплекси автофіксації порушень ПДР розташовані за такими адресами:

м. Львів

 📍вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу вул. Бабія 

📍вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу вул. Пластова 

📍вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу вул. Городоцька 

📍вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова 

Львівська обл. 

 📍на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Мостиська

📍на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дубина

📍на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів 

📍на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дуліби

📍на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу с. Страдч 

📍на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів 

📍на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

📍на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Львів 

м. Миколаїв

📍просп. Центральний, 93, напрямок спрямування приладу вул. Мала Морська 

м. Рівне 

 📍вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Федорова 

📍вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Захисників Маріуполя

📍вул. Соборна, 416, напрямок спрямування приладу вул. Є. Плужника 

м. Черкаси

 📍вул. В’ячеслава Чорновола, 119, напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Сагайдачного

📍вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. В. Вергая

📍вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Ак. Корольова

м. Біла Церква

 📍бульв. Олександрійський, 54, напрямок спрямування приладу вул. Фастівська (зокрема порушення правил руху, зупинки на смузі маршрутних т/з)

с. Білогородка, Бучанський р-н. 

 📍вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) напрямок спрямування приладу вул. Київська 

Вінницька обл. 

 📍на 417 км+514 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця 

📍на 368 км+580 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця 

📍на 368 км+488 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу с-ще Літин 

📍на 307 км+084 автодороги М-21 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Волинська обл.

 📍на 54 км+015 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу с. Маньків 

📍на 142 км+324 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу с. Княгининок

Івано-Франківська обл.

 📍на 224 км+687 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Ворохта

📍на 260 км+135 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Делятин 

📍на 271 км+228 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

📍на 181 км+215 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу с-ще Заболотів 

📍на 83 км+308 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу м. Калуш 

📍на 233 км+618 автодороги H-09 напрямок спрямування приладу м. Яремче

Рівненська обл.

📍на 325 км+770 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Кругле 

📍на 339 км+091 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Здолбунів

Тернопільська обл. 

 📍на 48 км+821 автодороги Н-18 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ 

📍на 12 км+205 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль 

📍на 316 км+542 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

📍на 154 км+464 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

Хмельницька обл. 

📍на 250 км+404 автодороги Н-25 напрямок спрямування приладу м. Старокостянтинів

Одеська обл. 

 📍на 20 км+980 автодороги М-28 напрямок спрямування приладу м. Южне 

Житомирська обл. 

 📍на 247 км+239 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне 

Миколаївська обл. 

📍на 191 км+346 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

  • за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
  • більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

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