Політика

З початку війни в Україні загинув щонайменше 8791 мирний житель

9 Травня 2023 06:58
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війна, оон

Управління верховного комісара ООН з прав людини опублікувало оновлену статистику щодо жертв серед мирного населення України.

З 24 лютого 2022 року по 8 травня 2023-го в Україні загинув 8791 мирний житель, 14815 отримали поранення.

Серед загиблих 3977 чоловіків, 2367 жінок, 271 хлопчик, 217 дівчаток.

Стать 1928 дорослих та 31 дитини визначити не вдалося.

Серед поранених 4088 чоловіків, 2730 жінок, 433 хлопчиків, 309 дівчаток.

Згідно з наявною у ООН статистикою, на підконтрольній Україні частині Донбасу загинуло 4010 осіб, 5636 — поранено. На територіях Донецької та Луганської областей, окупованих Росією, 692 вбиті та 2382 поранені.

Більшість мирних жителів постраждала в ході застосування зброї вибухової дії з широким радіусом поразки — 7297 людей загинуло, 14 022 поранено.

Як зазначають в ООН, реальні цифри можуть бути набагато вищими. Інформація про загиблих і поранених надходить із затримкою з регіонів, де йдуть інтенсивні бойові дії: йдеться про Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецьк.


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