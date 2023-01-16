З початку широкомасштабного вторгнення вбито понад 116 тис. росіян

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
Починаючи з 24.02.22 і по 16.01.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3118 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од,
- артилерійських систем – 2099 (+5) од,
- РСЗВ – 438 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+1) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 190 (+3).
Дані уточнюються.
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