Політика

З початку широкомасштабного вторгнення вбито понад 116 тис. росіян Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. Починаючи з 24.02.22 і по 16.01.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3118 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од,

артилерійських систем – 2099 (+5) од,

РСЗВ – 438 (+1) од,

засоби ППО ‒ 220 (+1) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 190 (+3). Дані уточнюються. Поділитися:



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