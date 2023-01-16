Політика

З початку широкомасштабного вторгнення вбито понад 116 тис. росіян

16 Січня 2023 08:39
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

Починаючи з 24.02.22 і по 16.01.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3118 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од,
  • артилерійських систем – 2099 (+5) од,
  • РСЗВ – 438 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+1) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+3).

Дані уточнюються.


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