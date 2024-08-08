З початку повномасштабного вторгнення партнери надали Україні понад $93 мільярди бюджетної підтримки

З лютого 2022 року понад 93 млрд доларів бюджетної підтримки залучило від міжнародних партнерів Міністерство фінансів України.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Мінфін України залучив понад 93 млрд доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів з лютого 2022 року. Надані кошти допомагають фінансувати першочергові потреби у соціальній та гуманітарній сфері (програми соціальної підтримки українців, пенсійні виплати, зарплати працівників держслужби та інше)», – ідеться в повідомленні.

Значний обсяг фінансової допомоги є свідченням довіри до України як до надійного партнера, підкреслюється у повідомленні.

«Прозорість та підзвітність є одним із наших ключових активів у співпраці з донорами» – підкреслили в Мінфіні .

Зазначається, що Мінфін разом зі Світовим банком забезпечує прозорість залучення та використання коштів, наданих партнерами з розвитку. Через механізми Світового банку Україна вже отримала близько 40 млрд доларів США, які мають цільове призначення, узгоджене з українським урядом.

До того ж, проєкт PEACE in Ukraine є найбільшим за обсягом фінансування проєктом Світового банку. Через цей інструмент до державного бюджету надійшло близько 30 млрд доларів США, з яких понад 80% – бюджетна підтримка від США. Проєкт також фінансується за рахунок коштів Світового банку, Японії, Великобританії, Норвегії та інших партнерів.

Зауважується, що українська сторона надсилає звіти про здійснені видатки, а Світовий банк перевіряє всі надані документи та погоджує їх. Результатом такої перевірки є надходження коштів у рамках проекту PEACE in Ukraine до державного бюджету України для компенсації вже здійснених витрат.

Згідно з повідомленням, Мінфін України спільно з компанією Делойт Консалтинг здійснює моніторинг прямої бюджетної підтримки Уряду США, а також перевірку з аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers Ukraine прийнятності державних витрат у рамках проекту PEACE in Ukraine.

Крім того, Мінфін та Світовий банк реалізують багаторівневий моніторинг спрямування коштів через інші проекти Світового банку, зокрема DPL/DPO, HOPE, ARISE та HEAL.

Щодо програм макрофінансової допомоги ЄС, на які було залучено понад 25 млрд євро у 2022-2023 роках, Мінфін системно співпрацював з ЄС у контролі за фінансуванням, запровадивши обмін необхідними даними.

У межах нового інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки обсягом 50 млрд євро, з яких вже залучено 7,9 млрд євро, ЄС створив Аудиторську раду для постійного моніторингу та контролю з метою запобігання зловживанням.

Також пресслужба Мінфіну зазначає, що Аудиторська рада, створена в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, має право запитувати інформацію, звертатися до компетентних органів та здійснювати власні перевірки.