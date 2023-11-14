Суспільство

З півночі Гази виїхало вже 200 тисяч мешканців – ООН

14 Листопада 2023 15:56
читать на русском →
біженці, оон

За останні десять днів ще 200 тисяч людей залишили північну частину Гази через бойові дії між Ізраїлем і ХАМАСом.

Про це повідомив у вівторок Офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), передає  The Guardian.

Ті, хто виїхав за останній тиждень, приєдналися до приблизно 1,5 мільйона людей – трьох чвертей населення Гази, які вже залишили свої домівки.

Зазначається, що на півночі сектору Гази все ще залишаються сотні тисяч людей, які не хочуть або не можуть евакуюватися на південь на тлі активізації бойових дій. Вони стикаються з проблемами постачання їжі та води.

В Офіс ООН з координації гуманітарних питань заявили, що наразі лише одна лікарня на півночі Гази має електрику і може приймати пацієнтів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Листопада 2023 16:51

Умєров оголосив результати розслідування загибелі бійців 128-й ОГШБр
14 Листопада 2023 13:50

Царьову оголосили нову підозру
14 Листопада 2023 13:03

Росіяни збільшують кількість штурмів: Зеленський провів селектор
14 Листопада 2023 12:34

У Львівській політехніці проходить мітинг студентів за відставку Фаріон
14 Листопада 2023 11:42

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки