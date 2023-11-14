З півночі Гази виїхало вже 200 тисяч мешканців – ООН

За останні десять днів ще 200 тисяч людей залишили північну частину Гази через бойові дії між Ізраїлем і ХАМАСом.

Про це повідомив у вівторок Офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), передає The Guardian.

Ті, хто виїхав за останній тиждень, приєдналися до приблизно 1,5 мільйона людей – трьох чвертей населення Гази, які вже залишили свої домівки.

Зазначається, що на півночі сектору Гази все ще залишаються сотні тисяч людей, які не хочуть або не можуть евакуюватися на південь на тлі активізації бойових дій. Вони стикаються з проблемами постачання їжі та води.

В Офіс ООН з координації гуманітарних питань заявили, що наразі лише одна лікарня на півночі Гази має електрику і може приймати пацієнтів.