З-під завалів дістали тіла матері і дитини після удару по Костянтинівці

Кількість загиблих у результаті удару росіян по Костянтинівці на Донеччині 9 квітня зросла до 3 − рятувальники вранці дістали з-під звалів тіла матері і дитини.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram, ОГП в Telegram.

“Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н. Аварійно-рятувальні роботи завершені”.

В ОГП зазначили, що у Костянтинівці з-під завалів будинку дістали тіла матері та її 12-річного сина.

У ДСНС нагадали, що окупанти вдарили по двоповерховому будинку у місті Костянтинівка 9 квітня. У результаті влучання авіабомби відбулось часткове руйнування будинку.

оді повідомлялося, що рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н.