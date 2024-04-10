Суспільство

З-під завалів дістали тіла матері і дитини після удару по Костянтинівці

10 Квітня 2024 12:13
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загиблі, донецька область
Наслідки удару / Telegram

Кількість загиблих у результаті удару росіян по Костянтинівці на Донеччині 9 квітня зросла до 3 − рятувальники вранці дістали з-під звалів тіла матері і дитини.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram, ОГП в Telegram. 

“Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н. Аварійно-рятувальні роботи завершені”. 

В ОГП зазначили, що у Костянтинівці з-під завалів будинку дістали тіла матері та її 12-річного сина.

У ДСНС нагадали, що окупанти вдарили по двоповерховому будинку у місті Костянтинівка 9 квітня. У результаті влучання авіабомби відбулось часткове руйнування будинку. 

оді повідомлялося, що рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н.


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