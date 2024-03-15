Єврокомісія виконала одну з вимог польських фермерів, – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейська комісія виконала одну з вимог фермерів, яка стосується “Зеленого курсу”.
Про це посадовець повідомив у соцмережі X.
“Конкретика для фермерів: перелоги (земля, яку свідомо не обробляють для підвищення її родючості) не будуть обов’язковими вже цього року. Це результат моїх домовленостей з головою Єврокомісії”, — зазначив Туск.
Польський прем’єр-міністр також пообіцяв більше деталей згодом.
Z ostatniej chwili! Konkret dla rolników: ugorowanie nie będzie obowiązkowe i to już od tego roku. Taki jest wynik moich rozmów z szefową Komisji. O innych szczegółach informacja jeszcze dziś.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2024