Єврокомісія виконала одну з вимог польських фермерів, – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейська комісія виконала одну з вимог фермерів, яка стосується “Зеленого курсу”.

Про це посадовець повідомив у соцмережі X.

“Конкретика для фермерів: перелоги (земля, яку свідомо не обробляють для підвищення її родючості) не будуть обов’язковими вже цього року. Це результат моїх домовленостей з головою Єврокомісії”, — зазначив Туск.

Польський прем’єр-міністр також пообіцяв більше деталей згодом.