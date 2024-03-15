Політика

Єврокомісія виконала одну з вимог польських фермерів, – Туск

15 Березня 2024 17:32
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кордон, польща
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: AP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейська комісія виконала одну з вимог фермерів, яка стосується “Зеленого курсу”.

Про це посадовець повідомив у соцмережі X.

“Конкретика для фермерів: перелоги (земля, яку свідомо не обробляють для підвищення її родючості) не будуть обов’язковими вже цього року. Це результат моїх домовленостей з головою Єврокомісії”, — зазначив Туск.

Польський прем’єр-міністр також пообіцяв більше деталей згодом.


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