Економіка

Єврокомісія виділить €50 млн на відновлення портової інфраструктури України

25 Листопада 2023 19:23
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фінансова допомога

Європейська комісія надасть 50 мільйонів євро на ремонт української портової інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це інформує Громадське з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн 25 листопада.

У листі, адресованому президенту України Володимиру Зеленському, очільниця Єврокомісії зазначила, що експорт зерна з України через Чорне море є критично важливим для світового ринку та для української економіки.

Урсула фон дер Ляєн додала, що в жовтні Україна експортувала «шляхами солідарності» 4,6 мільйона тонн зерна: 3,6 млн тонн — дорогами на південь, а далі суднами, та ще 1 мільйон тонн залізницею та вантажівками.

«Я вдячна Україні за відкриття гуманітарного коридору в Чорному морі, що дозволило продовжити морський експорт. Аби підтримати ці зусилля, Комісія робить доступними 50 мільйонів євро на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів», — зазначила вона.

Президентка Єврокомісії сподівається, що інвестиції у відновлення допоможуть пришвидшити експорт харчів та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки, а з часом — повернутися до довоєнних обсягів експорту.


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