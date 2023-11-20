Єврокомісарка балотуватиметься на пост президента Фінляндії

Єврокомісарка з питань міжнародного партнерства Ютта Урпілайнен у неділю оголосила, що балотуватиметься на пост президента Фінляндії.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Yle.

Урпілайнен оголосила про своє рішення на засіданні партійної ради соціал-демократів у Тампере. Центральною темою її виступу став слоган “нікого не залишати позаду”.

“Дорогі друзі, я стаю кандидатом, щоб ніхто не залишився позаду: ні молоді, ні старі, ні брати, ні сестри”, – заявила політик у своїй промові.

Урпілайнен залишить свою посаду в Європейській комісії 2 грудня, щоб розпочати передвиборчу кампанію.

Вибори нового президента Фінляндії на наступні 6 років мають відбутися наприкінці січня, можливий другий тур у лютому.

Фінські соціалісти — включаючи експрем’єрку Санну Марін — просили Урпілайнен взяти участь у перегонах, які вже розгорнулися напередодні голосування 28 січня.

Опитування наразі передбачають, що лише 4% респондентів підтримують Урпілайнен, вона обіймає сьоме місце серед кандидатів.

