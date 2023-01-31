Суспільство

“Євробачення-2023” у Ліверпулі пройде під гаслом “Об’єднані музикою”

31 Січня 2023 14:16
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євробачення

Міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” у 2023 році пройде під гаслом “Об’єднані музикою” (United by Music).

Організатори конкурсу, який цього року пройде у Ліверпулі, представили також його логотип у вигляді сердець у національних кольорах України та Британії, які “б’ються в унісон”.

За правилами конкурсу приймає його в себе та країна, чиї представники виграли “Євробачення” попереднього року.

2022 року перемогу присудили українському гурту Kalush Orchestra. Але ще в червні організатори “Євробачення” констатували, що провести конкурс у країні, де триває війна, не вийде, і перенесли його до Британії, яка посіла друге місце.

Учасники з України автоматично потраплять до Гранд-фіналу разом із так званою “Великою п’ятіркою”, до якої входить і Великобританія. Організовуватиме і транслюватиме виступи BBC.

Великобританія приймала “Євробачення” рекордні вісім разів, чотири з них – замість інших держав. Востаннє Великобританія приймала пісенний конкурс 1998 року у Бірмінгемі.

Гранд-фінал конкурсу пройде на “Ліверпуль Арені” у суботу, 13 травня, а півфінали – 9 та 11 травня.

Україну представлятиме гурт Tvorchi, який виконує електронну музику.


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