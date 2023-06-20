ЄС запропонує Україні фінансову допомогу близько 50 млрд євро

Європейський союз планує виділити Україні пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд. євро, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати українського уряду та сплатити термінові пріоритети реконструкції.

Як пише Bloomberg, про новий пакет допомоги буде оголошено вже сьогодні. При цьому документ може бути змінено.

Джерела агентства зазначили, що допомога буде запропонована у вигляді грантів, пільгових позик та гарантій.

За словами одного із співрозмовників, план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів замість ринкових позик.

Зазначається, що Брюссель також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема Центрального банку Росії.

Джерела уточнили, що нинішній пакет спрямований на те, щоб об’єднати допомогу, що використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов’язаними з відновленням необхідної інфраструктури.

Кошти буде виплачено за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на покращення верховенства закону та боротьбу з корупцією, наголошується в повідомленні.