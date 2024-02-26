Політика

ЄС ще на рік продовжив санкції проти Білорусі

26 Лютого 2024 20:10
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санкції, білорусь
Олександо Лукашенко / Фото: AP

У Європейському союзі вирішили продовжити санкції проти Білорусі ще на рік — до кінця 28 лютого 2025 року.

Про це повідомили на сайті Євроради.

Зазначається, що рішення ухвалили на основі щорічного перегляду обмежень. З серпня 2020 року ЄС запровадив кілька послідовних раундів індивідуальних і секторальних санкцій щодо осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини у Білорусі.

Додаткові обмежувальні заходи були вжиті проти режиму Білорусі та осіб, причетних до підтримки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Санкції передбачають заморожування фінансових активів, фізичним особам заборонено подорожі до Європейського союзу. Обмеження охоплюють 233 людини, включаючи Олександра Лукашенка, його оточення, та 37 установ.

Окрім цього, Білорусь залишається об’єктом цільових економічних санкцій, включно з обмеженнями у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті.


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