ЄС хоче активізувати двосторонні відносини з Туреччиною

ЄС хоче налагодити відносини з Туреччиною та має надію на відновлення діалогу на високому рівні.

Про це під час міжпарламентської конференції ЄС щодо Спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP) та Спільної політики з безпеки й оборони (CSDP) Єврособзу заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, повідомляє Укрінформ.

“Щодо Туреччини, ми активно співпрацюємо з Анкарою, щоб знову активізувати наші двосторонні відносини”, – сказав Варгеї.

За його словами, остання зустріч з міністром закордонних справ Туреччини в межах неформальної зустрічі міністрів в Гімнічі наприкінці серпня була продуктивною.

Єврокомісар підкреслив, що подальші кроки могли б дати поступ до відновлення діалогу на високому рівні.

“Виходячи з початкових кроків і прогресу турецької сторони, ми сподіваємося, що подальші кроки можуть бути розблоковані для подальшого діалогу на високому рівні, поступового повторного залучення Європейського інвестиційного банку та повторного запуску дискусій щодо мандату на оновлення Митного союзу ЄС – Туреччина. Дуже сподіваюся, це може бути організовано у відносно найближчому майбутньому”, – сказав Варгеї.

Варто зазначити, що переговори про членство Туреччини в ЄС розпочалися у 2005 році, але зайшли в глухий кут у 2007 році через кіпрську проблему та опозицію з боку деяких країн-членів ЄС.

Нині серед країни-кандидатів на вступ до ЄС – Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Україна, Чорногорія та Туреччина. Косово, яке подало заявку на членство в ЄС у грудні 2022 року і є потенційним кандидатом, не визнають п’ять країн-членів ЄС.