Політика

Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у підсумковому “саміті миру”

7 Серпня 2023 17:16
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рф, єрмак, саміт

Після зустрічі у Саудівській Аравії, що відбулася в ці вихідні, Україна планує провести два саміти щодо “формули миру” президента Володимиром Зеленським, один із них – із залученням Росії.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами в Києві в понеділок.

“Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу “формулу миру” Зеленського з 10 пунктів… Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни”.

За словами Єрмака, у проміжку має відбутися кілька самітів за напрямками – за кожним із пунктів “формули миру”, де будуть розроблені шляхи їх виконання. 

Єрмак додав, що фінальний саміт передбачатиме участь Росії.

“Ми не обговорювали у Джидді будь-які терміни можливих переговорів з Росією. Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати Росію”.

Єрмак підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України цей план – неможливий. 

“І нас у цьому підтримали… Зокрема, представник Німеччини чітко сказав: ми не можемо допустити навіть думки про заморожений конфлікт та про те, що не будуть виведені війська”, – сказав керівник Офісу президента України.


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