Техно

Японія почала скидати в океан очищену радіоактивну воду з Фукусіми

24 Серпня 2023 09:21
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японія

Очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми Японія почала випускати в океан, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології.

Про це інформує Kyodo.

“Рішення було прийнято, оскільки резервуари, встановлені на комплексі Фукусіми, які зараз містять близько 1,34 мільйона тонн очищеної води, наближаються до своєї потужності й, як очікується, досягнуть максимальної межі вже у 2024 році, якщо оператор станції, Tokyo Electric Power Company Holdings, не ініціює випуск води”, – йдеться в заяві.

Перш ніж випустити воду через підводний тунель за 1 км від пошкодженої землетрусом і цунамі 2011 року АЕС, її розбавлять морською до концентрації одна сорокова від дозволеної японськими стандартами безпеки.

Японська електроенергетична компанія Tokyo Electric Power Company (TEPCO) буде моніторити радіоактивні матеріали у водах поблизу електростанції й оприлюднити дані у п’ятницю.


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