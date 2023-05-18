Як Єрмак став ключовою фігурою в українській владі

Важко знайти якусь протокольну фотографію президента Володимира Зеленського, на якій поруч із ним не було б цього високого сутулого чоловіка. Через різницю в зрості часом здається, що він просто нависає над Зеленським.

Особливість української політичної системи – про дуже багатьох керівників адміністрації президента говорили, що вони мають чи не більший вплив на державу, ніж їхні шефи.

Цей вплив конвертується в залучення до неймовірної кількості скандалів. Але лише цього очільника ОП поза очі називають віцепрезидентом України.

Його сувора зовнішність та імідж “сірого кардинала” української влади контрастує з досить легковажним підходом до комунікацій: час від часу про найважливіші переговори чи події на фронтах він повідомляє за допомогою емодзі в соцмережах.

Володимир Зеленський, говорячи про шефа своєї адміністрації, вживає слова “потужний менеджер”, “реальний патріот”, але найчастіше – “довіряю”.

Чому Андрія Єрмака називають одним із найвпливовіших людей країни? Читайте у матеріалі BBC.

Від помічника до голови офісу президента

51-річний Єрмак, як і сам Зеленський, новачок у політиці. Має освіту з міжнародного права, працював у сфері юриспруденції та кіновиробництва.

До 2019 року він понад 20 років займався переважно юридичною практикою. Клієнтами заснованої ним компанії були найбільші телеканали та міжнародні кінокомпанії, наприклад, Disney, Pixar або Universal. Незадовго до походу в політику Єрмак навіть сам спродюсував кілька фільмів.

Діяльність у цій сфері серйозно вплинула на подальшу його долю. Так він познайомився з багатьма зірками Голлівуду першої величини – і скористається цими знайомствами в майбутньому.

А коли клієнтом Єрмака був один із найбільших українських телеканалів “Інтер”, той і познайомився з його генеральним продюсером. Генеральним продюсером тоді був Володимир Зеленський.

Пізніше Зеленський розповість: спочатку за його задумом Єрмак мав обійняти посаду віцепрем’єра з питань окупованих територій та вести переговори щодо обміну полонених із Росією. Однак згодом вирішили, що урядова посада обмежуватиме Єрмака в контактах – так він отримав посаду помічника президента.

Одразу після перемоги на президентських виборах він готував президенту міжнародні поїздки, зустрічі з іноземними лідерами та перебрав на себе всі переговори в “Нормандському форматі”.

І зовсім не втручався у внутрішньополітичні процеси, бо на цей напрямок була абсолютна монополія на той час керівника ОП Андрія Богдана.

Вже на самому старті Андрій Єрмак показав характер – команда міжнародників Зеленського взялася за заміну “порошенківських” послів та зробила все для того, аби після затяжної трирічної паузи зібрати нарешті зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини щодо припинення війни на Донбасі. Єрмак робив все для того, аби реанімувати “нормандський формат”.

Зрештою ці переговори не принесли Україні мир, але допомогли звільнити велику кількість заручників, яких Росія утримувала у своїх в’язницях.

Саме з ним пов’язують узгодження восени 2019 року на нормандських переговорах “формули Штайнмаєра”, що призвело до протестів всередині України через формулювання про вибори на окупованих територіях та особливий статус цих регіонів.

А ще Єрмаку вдалося встановити тісні контакти з командою на той час президента США Дональда Трампа. Щоправда, пізніше ці відносини спричинили скандал, результатом якого став початок процедури імпічменту американського президента – все через буцімто його тиск на Зеленського.

Голова ОП гасив ситуацію всередині України, постійно наголошуючи, що на президента неможливо тиснути, а американці нехай собі розбираються – це їхня внутрішня історія.

Також він став головним перемовником Зеленського з Росією, витіснивши з цього поля Віктора Медведчука. Єрмак проводив регулярні зустрічі та телефонні розмови з заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Говорили вони навіть напередодні вторгнення – 10 лютого 2022 року. Після цих переговорів Єрмак навіть відзвітував про прогрес – сторони нібито тоді домовилися розблокувати роботу тристоронньої контактної групи та продовжити діалог.

А от про загрозу вторгнення він говорив досить стримано, як на той час і вся українська влада. “Скажу так: ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться”, – сказав Єрмак в інтерв’ю РБК-Україна в грудні 2021 року. Тоді західні політики та ЗМІ вже активно попереджали про те, що Росія готується напасти на Україну.

Голова ОП запевняв, що команда Зеленського робить все можливе, в тому числі на дипломатичній арені, щоб уникнути цього.

А вже 24 лютого Єрмаку подзвонить Козак і запропонує українцям скласти зброю.

“Андрій Єрмак подивився на мобільний телефон, що телефонував. То був Кремль… За його словами, спочатку він не міг взяти себе в руки. Телефон задзвонив один раз, потім ще. Він відповів. Він почув хрипкий голос Дмитра Козака. Козак сказав, що українцям настав час здаватися. Єрмак вилаявся і повісив слухавку”, – описує цю розмову Washington Post.

З першого дня великої війни вплив Єрмака лише стрімко зростав, а окрім зовнішньої політики поширювався ще й на внутрішню.

Скандали Єрмака

Одразу після призначення Єрмака керівником офісу президента в лютому 2020 року ланцюг скандалів навколо нього постійно збільшується. На все це і він, і сам Зеленський реагують солідарно – переважно кивають на підступи команди Петра Порошенка.

Навесні 2020 року вибухнув скандал, пов’язаний з Денисом Єрмаком – братом голови ОП. Депутат “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи розмов, на яких людина, схожа на брата Андрія Єрмака, домовляється з різними людьми щодо працевлаштування на різноманітні посади у владі. При цьому він начебто вимагає за сприяння великі суми грошей.

Тоді Андрій Єрмак назвав появу “плівок” за участі свого брата атакою на команду Зеленського, а депутата Гео Лероса – інструментом цієї атаки. А офіс президента оприлюднив заяву про те, що ці розмови “не мають стосунку до реального життя” і ніхто з людей, про яких йдеться на відеозаписі, не обійняв ніяких посад.

Влітку 2020 року Зеленський призначив заступником Єрмака неоднозначну фігуру – Олега Татарова, якого пов’язують з масовими затриманнями та кримінальними переслідуваннями проти учасників “Революції гідності” у 2014 році. Це теж спричинило шквал критики на адресу офісу президента.

Та попри всі закиди Татаров в ОП і досі відповідає за правоохоронний сектор.

Та найбільшим ударом по іміджу Єрмака став так званий “вагнергейт”. Восени 2021 року журналісти-розслідувачі повідомили про зрив операції українських спецслужб, які планували виманити з Росії й заарештувати понад 30 бійців приватної військової компанії “Вагнер”.

Розслідування Bellingcat показало, що нібито пропозиція Єрмака відтермінувати спецоперацію з затримання найманців призвела до її зриву. Єрмаку закидали дії в інтересах Росії, ДБР навіть відкрило дві справи і викликало його на допит.

Ця історія досі має багато запитань, але точно відомо, що вона справді готувалася, бо це згодом підтвердив сам Зеленський, і її зупинила Банкова – це теж підтвердив президент.

Скандал з вагнерівцями набув таких масштабів, що журналісти питали Зеленського про це на всіх брифінгах та пресконференціях, а в парламенті навіть називали Єрмака зрадником та вимагали його звільнення.

Та Зеленський був непохитним у довірі до керівника свого офісу і знову парирував до свого головного опонента: “Недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що вона не подобається Петру Порошенку”.

“Політичний уряд”

Феномен Єрмака, який втримався на посаді попри гучні скандали та незадоволення деяких західних партнерів, експерти пояснюють абсолютною довірою до нього з боку президента.

Єрмак завжди поряд із Зеленським і не намагається грати в свої політичні ігри, на відміну від попередників, каже політолог Володимир Фесенко.

Адже в Україні традиційно склалося, що офіс президента виконує функцію політичного уряду, каже експерт.

“І це обумовлює особливий статус керівника ОП. Якщо на цій позиції достатньо потужна і амбітна постать, яка вміє забезпечувати свій статус, тоді фактично ця людина стає або другою, або третьою людиною в країні. Єрмак – безсумнівно, це потужна людина”, – вважає він.

Вже від початку великої війни Росії проти України скандали навколо постаті глави ОП зі зрозумілих причин стихли. Вся країна поринула у воєнний стан, а критика діяльності президента та інших представників влади відійшла навіть не на другий план – вона зведена до мінімуму.

Але з часом про Єрмака згадують знову – влітку 2022 року представниця Палати представників США українського походження Вікторія Спартц заявила про його зв’язки з Росією та гальмування антикорупційної реформи.

У Києві тоді відповіли досить різко, вказуючи на маніпуляції політикині та її бажання наростити політичний капітал на горі українців.

Про перешкоджання владою антикорупційній реформі згодом заявили і громадські організації всередині України.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін прямо звинуватив офіс президента в блокуванні конкурсів на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

Також громадські організації періодично згадують про Татарова, який досі займає високу посаду в офісі Зеленського.

Ці реальні аргументи вже не вперше б’ють по Україні, а окремі гравці спеціально використовують їх для підриву підтримки України, вважає Шабунін.

Після двох років затягувань у липні 2022 року в Україні нарешті з’явився керівник антикорупційної прокуратури – конкурс виграв Олександр Клименко, а директором НАБУ у березні вже цього року призначили Семена Кривоноса. Але ці призначення викликали сумніви в “антикорупціонерів”.

Той же Віталій Шабунін стверджує, що директором НАБУ обрали людину “з нульовим досвідом розслідування корупції та звʼязками із заступником Єрмака”. Йдеться про Олексія Кулебу, призначеного заступником голови ОП в січні 2023 року замість Кирила Тимошенка.

Абсолютна довіра президента

Нині Зеленський як Верховний головнокомандувач завантажений воєнними питаннями, а Єрмак повністю відповідає за переговори з міжнародними партнерами, веде комунікацію з парламентом, урядом та силовим блоком.

З перших тижнів війни керівник ОП взяв на себе низку принципово нових завдань. Разом із колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном він очолив робочу групу, яка розробила “Київський документ безпеки” – систему міжнародних гарантій безпеки, які Україна хотіла б отримати ще до закінчення війни з Росією. Разом із колишнім послом США в Росії Майклом Макфолом створив іншу групу, яка працювала над санкціями щодо росіян, причетних до агресії проти України, та юридичних осіб, які фінансують війну.

Також він лобіює створення міжнародного трибуналу, який міг би засудити керівників Росії за війну проти України. Саме Єрмак презентував послам країн “Великої сімки” український план миру, презентований на міжнародній арені від імені президента Зеленського.

Андрій Єрмак, маючи контакти з попередньої роботи, періодично привозить до України зірок шоубізнесу світового масштабу – мільйони людей чи не в прямому ефірі бачать, як Боно виконує свої хіти у київському метро, Анджеліна Джолі під звуки сирени повітряної тривоги поспішає у бомбосховище на львівському вокзалі, а Шон Пенн передає Володимиру Зеленському на зберігання до закінчення війни свою статуетку “Оскара”, демонструючи таким чином віру у перемогу України.

Розширюється сфера впливу керівника ОП і на внутрішню політику.

Після звільнення Кирила Тимошенка, який відповідав за регіони, цей напрямок очолив Олексій Кулеба, якого називають протеже Єрмака. До цього Кулеба був заступником Віталія Кличка в КМДА. В одному з інтерв’ю мер Києва зізнався, що його рекомендував саме Андрій Єрмак.

Під запис представники різних органів влади кажуть, що співпраця з офісом президента конструктивна та ефективна, а не під запис дехто скаржиться на надмірне бажання впливати та все контролювати.

Єрмак стоїть поряд з президентом під час важливих візитів, випередивши прем’єра та ключових міністрів, проводить важливі переговори про зброю. Саме його, а не Зеленського, просить про обмін в Росію експрезидент “Мотор Січі” В’ячеслав Богуслаєв, якого звинувачують в Україні у держзраді.

Андрій Єрмак разом із Валерієм Залужним проводить переговори з американцями про ситуацію на фронті і плани українських військових, а в своєму телеграмі ребусами повідомляє про результати міжнародних переговорів та військову допомогу.

“З керівником офісу президента співпрацюємо злагоджено, як одна команда – особливо важливі його переговорні зусилля для збільшення міжнародної підтримки ЗСУ”, – передав Залужний ВВС короткий коментар з цього приводу.

Хоча питання обміну полонених ще рік тому передали ГУР, Андрій Єрмак далі координує цей напрямок. За словами Кирила Буданова, зустрічі з керівником ОП відбуваються регулярно як в рамках роботи координаційного штабу щодо військовополонених, так і з інших питань.

У розвідці запевняють, що співпраця по цьому напрямку активна, ніяких проблем немає. “Жодного тиску чи надмірного контролю на воєнну розвідку з боку команди офісу президента не було і немає”, – йдеться в коментарі Кирила Буданова, переданому ВВС.

Саме через голову ОП відбувається комунікація президента з урядом та міністерствами.

На початку великої війни в цих стосунках були проблеми. Влітку ЗМІ написали, що над прем’єром згущаються хмари, бо ним незадоволені в офісі Зеленського. Згодом в окремих міністерствах провели певні кадрові ротації, а питання заміни прем’єра вже не стоїть.

Непросто все залишається з парламентом. Хоча “Слуги народу” підтримують переважну більшість ініціатив Банкової, але бувають і “сюрпризи”. Коли потрібні для Банкової законопроєкти провалюють (як от націоналізація підсанкційних банків), а не потрібні приймають (як от рішення Ради про доплати військовим, на які в бюджеті немає грошей і яке так і не підписав Зеленський).

Та зрештою ОП вдається домовлятися з депутатами.

“У цієї людини зараз величезний вплив, президент йому дуже довіряє. Єрмак керує всіма сферами та передає президенту інформацію через своє бачення і саме в такому вигляді, як йому вигідно”, – каже ВВС Україна представник уряду, який воліє залишатися анонімним.

Така ситуація – це не щось нове та унікальне, стверджує політолог Володимир Фесенко. За попередніх президентів були й інші очільники адміністрації президента, які мали великий вплив – той же Андрій Богдан, Віктор Балога, Сергій Льовочкін. І ризик надмірної концентрації влади у керівника органу, який не має реально визначених законодавчих повноважень, був і раніше.

За його словами, Єрмаку вдалося стати незамінною фігурою для Зеленського. “Він позиціонує себе для президента як адміністратор, який буде виконувати будь-яке доручення глави держави. Тому є велика довіра президента до Єрмака і він це, безумовно, використовує”.

Сам Єрмак в інтерв’ю Forbes визнає, що має широке коло завдань, які важко окреслити. Але все це відбувається з санкції президента, запевняє він: “Я – менеджер президента, тому все, що робить президент, усе, що доручає мені, є колом моїх обовʼязків”.

Вплив на кадрові рішення

Під час війни у бік Єрмака летять різні закиди – від розстановки на впливові посади, в тому числі в державні компанії “своїх людей”, до тиску через силовиків на неугодних політиків та чиновників.

Журналісти Bihus.Іnfo встановили, що наближених до голови офісу президента людей призначили на високі посади до міноборони, нацбанку, державних структур та компаній, правоохоронного та силового блоку. Це може свідчити, твердять журналісти, що через голову ОП відбуваються ключові кадрові призначення в країні.

Генеральним прокурором країни став Андрій Костін, якого Єрмак рекомендував до списку “Слуги народу”.

Журналісти також з’ясували, що з п’яти членів наглядової ради “Укрнафти” двоє близькі до Єрмака – його юристка Роза Тапанова і його радник Андрій Гота, член Ради з держпідтримки кінематографії – давній бізнеспартнер Артем Колюбаєв, а нацбанк очолив давній товариш і учасник групи “Єрмака-Макфола” Андрій Пишний.

Також з ним пов’язують скандальне призначення посла України в Болгарії Олесі Ілащук, яка не має досвіду роботи ані на дипломатичній службі, ані на державних посадах. Експерти обурилися, що навіть під час війни офіс президента може просувати свої кадри на посади послів.

В міністерстві закордонних справ визнали, що Єрмак, як і інші представники команди президента, дає свої пропозиції. Дмитро Кулеба каже, що резюме кандидатів надходять звідусіль. “Але я маю право з нею (кандидатурою) погодитися або не погодитися. Демонізація Андрія Єрмака в цьому контексті є, по-перше, некоректною, а по-друге, абсолютно зайвою”, – наголошував він в інтерв’ю ВВС.

Сам Єрмак відкидає всі звинувачення і запевняє, що не втручається в функції міністерств та відомств. А участь офісу президента в кадрових призначеннях, за його словами, дуже перебільшена.

Непрості стосунки з офісом президента і у мерів міст, але це ще спадок попередника Андрія Богдана.

Той, наприклад, постійно атакував мера Києва Віталія Кличка та сварився з мером Дніпра Борисом Філатовим. Після звільнення Богдана були очікування, що стосунки мерів з ОП покращаться, але вони і далі лишалися напруженими.

Найгучнішим став публічний конфлікт мера Чернігова і тоді ще заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка вже в розпал війни. Суд відсторонив Владислава Атрошенка від посади мера через підозру в корупції, той назвав це помстою команди Зеленського.

Борис Філатов нещодавно в інтерв’ю “Українській правді” обережно розповідав, що він з оптимізмом дивиться на співпрацю з ОП після звільнення Кирила Тимошенка та чекає нарешті конструктивного вирішення всіх проблем.

Стосунки у Філатова з офісом Зеленського непрості, але коментувати цю тему під час війни він відмовився. “Зараз я вважаю, що ми всі повинні бути разом і пліч-о-пліч”, – каже мер Дніпра.

Так само не коментують цю тему й інші представники місцевої влади. Не під запис деякі з них кажуть, що подекуди тиск на місцях посилився.

Непроста ситуація в Києві – там обшуки у представників команди Віталія Кличка тривали як до великої війни, так тривають і досі. У мера їх пов’язують з політичними мотивами. “Обшуків стало ще більше. Війну вони ж вже виграли, то можна далі кошмарити опонентів”, – кажуть не під запис в команді Кличка.

В офісі президента запевняють, що внутрішньою політикою не переймаються, а думають лише про війну і перемогу. “Сьогодні абсолютно зі зрозумілих причин немає внутрішньої політики. Є одна політика, яка налаштована на перемогу. Певен, що всі, хто сьогодні займається виключно внутрішньою політикою, це люди, які діють не в інтересах нашої держави”, – каже Єрмак в тому ж інтерв’ю Forbes у відповідь на питання про велику концентрацію влади в ОП.

Від дій силовиків щодо місцевих влад у Зеленського відхрещуються.

Відповідальність Зеленського

Конституція не окреслює межі повноважень офісу президента та його керівника, пояснює політолог Петро Бурковський.

Тож офіс президента може концентрувати на собі яку завгодно владу. “Єрмак піднявся на найвищу посаду у президентській вертикалі – це говорить про навички цієї людини у веденні певного стратегічного виду політичної боротьби, боротьби у бюрократичних коридорах влади”, – каже експерт.

За його словами, формально прем’єр-міністр в Україні є набагато потужнішою фігурою, бо він очолює виконавчу гілку. Але офіс президента – це ніби паралельна система влади. “І коли ми говоримо про концентрацію влади (офісу президента), то вона настільки серйозна, що Конституція навіть не врегульовує ці речі. Питання не в тому, що ця людина може щось контролювати, а в тому, що навіть Конституція не прокладає межі її влади”, – додає Бурковський.

Але якщо у Єрмака є такий вплив, значить на це є згода президента. Питання тільки в тому, як цією владою він користується і чи про всі його дії знає Зеленський.

В будь-якому випадку, додає Бурковський, в кінцевому підсумку все одно нести відповідальність за все буде сам президент.