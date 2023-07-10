Політика

“Я сподіваюсь, що буде узгоджене необхідне рішення”, – Столтенберг про вступ України до НАТО

10 Липня 2023 15:30
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нато, столтенберг, україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на майбутньому саміті у Вільнюсі Україні можуть запропонувати приєднання до Альянсу без ПДЧ та програму підтримки, яка повинна наблизити Україну до стандартів НАТО. 

Про це він сказав під час брифінгу 10 липня. 

Столтенберг повідомив, що наразі тривають консультації щодо рішень, які планують ухвалити на саміті НАТО, наразі кінцевого результату ще нема. Проте генсек Альянсу переконаний, що Україна отримає чіткий сигнал щодо свого майбутнього в оборонному союзі. 

Він повідомив, що запропонував такий пакет щодо України в НАТО: 

  • Створення Ради Україна-НАТО.
  • Скасування ПДЧ для України.
  • Програма практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО.

Столтенберг зазначив, що вступ України до НАТО може відбутись без етапу, який пропонує план дій щодо членства. Він наголосив, що остаточне рішення ще не ухвалене. 

“Всі країни НАТО погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На саміті будуть рішення, які міцно це підтвердять. Ми прагнемо обговорити це з лідерами НАТО. Я сподіваюсь, що буде узгоджене необхідне рішення”, – сказав Єнс Столтенберг.


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