Xiaomi представила свій перший електромобіль SU7 і оголосила про плани стати одним з п’яти найбільших світових автовиробників. Про це повідомляє Reuters.

SU7 планує вийти на ринок через кілька місяців. Електромобіль буде мати дві версії з запасом ходу до 668 км і до 800 км. Хоча ціна поки не оголошена, генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що вона буде “дійсно трохи високою, але такою, яку кожен вважатиме виправданою”.

Крім того, SU7 позиціонується як електромобіль, що сподобається споживачам, яким важлива відмінна продуктивність в умовах зими, тому він оснащений передовими технологіями, що дозволяють розпізнавати перешкоди в складних умовах.

Компанія Xiaomi планує інвестувати $10 млрд в автомобільну галузь протягом 10 років з метою розширення своєї основної діяльності. Вона стала одним з небагатьох нових гравців на китайському ринку електромобілів, який отримав схвалення влади, що не бажає збільшувати надлишок пропозиції. Автомобілі Xiaomi будуть вироблятися підрозділом BAIC Group на заводі в Пекіні.

У Китаї, найбільшому ринку електромобілів у світі, найбільшою конкуренцією для Xiaomi, ймовірно, будуть BYD і Tesla. BYD володіє третиною ринку, тоді як Tesla має 9% частку. Однак Xiaomi розраховує на свою велику базу шанувальників і позиціонує свій електромобіль як розумний пристрій з доступом до існуючого портфоліо мобільних сервісів компанії.