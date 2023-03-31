WSJ вимагає від Білого дому вислати із США російського посла та всіх російських журналістів

Редакція The Wall Street Journal, кореспондент якої Еван Гершкович був затриманий у Росії у справі про шпигунство, закликає адміністрацію Байдена у відповідь вислати посла РФ у Вашингтоні та всіх російських журналістів, які працюють у США.

Про це йдеться у редакційній колонці видання.

Зухвалий арешт американського журналіста свідчить про зниження здатності США стримувати напади на своїх громадян. Адміністрація Байдена в четвер засудила затримання пана Гершковича, і ми в WSJ вдячні за це. Але справедливо запитати, чому Путін вважає, що він може безкарно захоплювати американців.

Минулого року Росія та США обміняли баскетболістку Брітні Ґрінер, яку Росія заарештувала за незначними звинуваченнями у зберіганні наркотиків, на Віктора Бута, який відбував 25-річний термін в Іллінойсі за змову з метою вбивства американців та продаж зброї терористичному угрупуванню.

Обмін полоненими був сприйнятий як поступка Москві, яка високо цінувала пана Бута, тоді як Байден не наполягав на тому, щоб Росія також звільнила американця Пола Уілана. Росія утримує пана Уілана, колишнього морського піхотинця, за звинуваченням у шпигунстві з 2018 року.

Нещодавно два російські літаки збили американський безпілотник, який летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, і США нічого не зробили у відповідь.

Лідери-бандити продовжать вчиняти бандитські вчинки, якщо думають, що не заплатять за це. Адміністрації Байдена доведеться розглянути можливість дипломатичної та політичної ескалації. Висилання посла Росії в США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, — це мінімум, на який можна очікувати. Перший обов’язок уряду США — захищати своїх громадян, і зараз багато урядів вважають, що можуть безкарно заарештовувати і саджати у в’язницю американців.