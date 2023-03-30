Політика

Пєсков: “Журналіста WSJ затримали на місці злочину”

30 Березня 2023 14:07
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Гершкович

Представник МЗС РФ Марія Захарова у Telegram прокоментувала затримання кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. За її версією, “те, чим займався в Єкатеринбурзі співробітник американського видання The Wall Street Journal, не має відношення до журналістики”. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у свою чергу стверджував: “Йдеться не про підозри, він (репортер) був затриманий на місці злочину”.

В останні роки низка громадян США була затримана за кримінальними звинуваченнями в Росії, деяких з них звільнили в результаті обміну. Так, у грудні 2022 року американську баскетболістку Бріттні Грайнер обміняли на громадянина РФ Віктора Бута, який відбував термін у Сполучених Штатах за торгівлю зброєю. Росія намагалася включити засудженого в Німеччині Вадима Красікова до угоди щодо обміну Бріттні Грайнер і Пола Уїлана, говорив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. У Білому домі цю пропозицію вважали несерйозною.

“The Wall Street Journal глибоко стурбована безпекою Гершковича”, – йдеться у заяві американської газети. Еван Гершкович пише репортажі про Росію, будучи репортером у складі московського бюро видання, пише WSJ. Там також нагадали про акредитацію журналіста.

Кореспондента американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі у справі “про шпигунство”. За твердженням ФСБ РФ, репортер “здійснював збір відомостей, що становлять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу”. Єкатеринбурзькі журналісти раніше написали, що силовики у цивільному затримали чоловіка біля ресторану у місті, натягнувши йому на голову светр. Колеги Гершковича говорили, що він працював над матеріалом про приватну військову компанію “Вагнер”.

“Припускаю, причиною (затримання) стала журналістська робота Евана”, – сказав журналіст Дмитро Колезєв. Як повідомила газета “Комерсант”, репортера планують доставити до Москви та заарештувати у Лефортівському суді. Справа знаходиться у провадженні центрального апарату ФСБ.

Еван Гершкович жив у Москві 6 років, мав акредитацію від МЗС РФ. Раніше він працював у AFP, The Moscow Times. Його матеріали з’являлися у The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня.

Матеріали Гершковича про Росію:

  • Російська економіка починає розвалюватися / Інвестиції падають, робочої сили бракує, бюджет обмежений. Олігарх: «Наступного року грошей не буде»;
  • Володимир Путін різко критикує Захід, тоді як Сі Цзіньпін дотримується м’якшого тону / Лідери країн відписалися про те, що російсько-китайські відносини йдуть до нових висот напередодні візиту Сі до Москви;
  • Пентагон заявив, що Росія має звичку «харасити» американські літаки / Військові США послалися на серію агресивних і ризикованих дій російських сил щодо США наступного дня після зіткнення російського літака з американським безпілотником-шпигуном;
  • Росія звертається до китайського юаня, щоб позбутися долара / Москва відкинула давні побоювання з приводу надання Китаю надто великого впливу на свою економіку;
  • Військова риторика Путіна згуртовує російські прикордонні міста, але нервує / Втрати поки що не потрясли Псков, збіднілий регіон, де дислокується елітна російська десантна дивізія, що окупувала Бучу в Україні.

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