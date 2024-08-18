WSJ: Росія перекинула в Курську область близько п’яти тисяч військових з України

Російське військове командування вже перекинуло в Курську область із зони бойових дій в Україні близько п’яти тисяч військовослужбовців, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з деталями операції.

За даними співрозмовника видання, серед сил, перекинутих у Курську область, бригада з Донецької області, де війська РФ ведуть наступ. Решту направлених у Курську область військ було знято з менш важливих для РФ на цей момент ділянок фронту.

Однак, вважає джерело WSJ, такого посилення недостатньо для того, щоб змусити українські війська відступити з Курської області. За оцінками співрозмовника видання, для цього Росії доведеться задіяти понад 20 тисяч добре підготовлених військовослужбовців.

Україна, зі свого боку, направила в Курську область до шести тисяч військових, посилається WSJ на дані західних експертів. Ще чотири тисячі військових ЗСУ були переміщені в Сумську область, що межує з Росією, для завдань з підтримки операції.

Щоб уникнути ослаблення сил на лінії фронту, зазначає WSJ, в операції в Курській області українське командування задіяло значну кількість військ із резерву, формуванням якого займалася останні кілька місяців, зокрема за підтримки західних союзників.