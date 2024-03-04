Виробники солодощів шукають альтернативу шоколаду через дефіцит какао-бобів

Стрімке зростання вартості какао змусило виробників солодощів створювати нові ласощі з меншою кількістю дорогого інгредієнта або взагалі без нього.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Видання пише, що минулоріч компанія Mars трохи змінила свій шоколадний батончик Galaxy, зменшивши стандартний розмір продукту на 10 грамів і перепакувавши ласощі без зниження ціни. Британські покупці були здивовані, але торговці какао – ні, додає агентство.

Ціни на какао піднялися до рекордних значень, та й на ринку найближчим часом не очікують полегшення. Вартість какао-бобів зросла через посуху, хвороби та структурними проблемами у Західній Африці — найбільшого експортера какао у світі.

З 1980 до 2023 року тонна какао коштувала менш як 3 500 доларів за тонну. 22 лютого 2024 ціна різко перевищила 6 000 доларів за ту саму тонну. Bloomberg пише, що ринок так пропрацює ще довго.

Згідно з вересневим опитуванням NIQ, якщо інфляція триватиме споживачі готові скоротити витрати на шоколад та солодощі, а ніж на алкоголь чи косметику.

Зсилаючись на аналіз продукції в США Bloomberg пише, що провідні світові компанії почали більше продавати шоколадні батончики з начинками, ніж чистий шоколад. Це допомагає тримати попит на продукцію та оновлювати вітрину.