Економіка

Виробники солодощів шукають альтернативу шоколаду через дефіцит какао-бобів

4 Березня 2024 07:40
читать на русском →
бізнес
Шматочки шоколаду / Ілюстративне фото Getty Images

Стрімке зростання вартості какао змусило виробників солодощів створювати нові ласощі з меншою кількістю дорогого інгредієнта або взагалі без нього.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Видання пише, що минулоріч компанія Mars трохи змінила свій шоколадний батончик Galaxy, зменшивши стандартний розмір продукту на 10 грамів і перепакувавши ласощі без зниження ціни. Британські покупці були здивовані, але торговці какао – ні, додає агентство.

Ціни на какао піднялися до рекордних значень, та й на ринку найближчим часом не очікують полегшення. Вартість какао-бобів зросла через посуху, хвороби та структурними проблемами у Західній Африці — найбільшого експортера какао у світі.

З 1980 до 2023 року тонна какао коштувала менш як 3 500 доларів за тонну. 22 лютого 2024 ціна різко перевищила 6 000 доларів за ту саму тонну. Bloomberg пише, що ринок так пропрацює ще довго.

Згідно з вересневим опитуванням NIQ, якщо інфляція триватиме споживачі готові скоротити витрати на шоколад та солодощі, а ніж на алкоголь чи косметику.

Зсилаючись на аналіз продукції в США Bloomberg пише, що провідні світові компанії почали більше продавати шоколадні батончики з начинками, ніж чистий шоколад. Це допомагає тримати попит на продукцію та оновлювати вітрину.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Березня 2024 07:05

Палата представників США може розглянути допомогу Україні наприкінці березня, – CNN
4 Березня 2024 08:33

Хакери ГУР атакували сервери Міноборони РФ і отримали доступ до секретних документів
4 Березня 2024 07:45

Окупанти намагалися покращити своє положення на Куп’янському напрямку, – Генштаб
4 Березня 2024 07:29

Ніккі Гейлі вперше перемогла Трампа на праймеріз
4 Березня 2024 06:59

Франція опублікувала список військової допомоги, наданої Україні за два роки вторгнення РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки