Суспільство

175 кг тротилу і десятки мін: вибухотехніки розмінували дамбу на Харківщині

2 Жовтня 2022 16:31
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харків

Сапери ДСНС провели розмінування дамби в с. Великі Проходи. Слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували справу.

Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Під час перевірки спеціалісти знайшли 175 кілограм тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори – загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограм!

За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки. Для прикладу, щоб підірвати труби Північного Потоку за оцінками експертів потрібно 500 кг тротилового еквіваленту.

Якби вибухівка здетонувала, то наслідки такого вибуху були б жахливі – затоплення цілих сіл та селищ.

Загалом за дому піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 704 вибухонебезпечних предмета.


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