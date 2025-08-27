        Суспільство

        Вибух російського танкера біля берегів Чукотки: є постраждалі

        Галина Шподарева
        27 Серпня 2025 12:26
        читать на русском →
        Російські танкери / Фото: cpd.gov.ua
        Російські танкери / Фото: cpd.gov.ua

        На російському танкері біля берегів Чукотки стався вибух. Відомо про двох постраждалих членів екіпажу.

        Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

        Реклама
        Реклама

        Пропагандисти назвали вибух “хлопком парів горючої рідини” та заявили, що розливу нафтопродуктів немає.

        “Цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні”, — зазначили в ЦПД.

        За словами аналітиків, в умовах санкцій Москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю.

        “Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин — прямий наслідок “тіньової логістики”, якою Кремль намагається обходити санкційний тиск”, — йдеться в повідомленні.

        Як зазначили в ЦПД, позиція влади РФ щодо використання “тіньового флоту” створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах.

        Нагадаємо, аварія двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці спричинила масштабну екологічну катастрофу.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини