Вибух російського танкера біля берегів Чукотки: є постраждалі

На російському танкері біля берегів Чукотки стався вибух. Відомо про двох постраждалих членів екіпажу.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Пропагандисти назвали вибух “хлопком парів горючої рідини” та заявили, що розливу нафтопродуктів немає.

“Цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні”, — зазначили в ЦПД.

За словами аналітиків, в умовах санкцій Москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю.

“Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин — прямий наслідок “тіньової логістики”, якою Кремль намагається обходити санкційний тиск”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦПД, позиція влади РФ щодо використання “тіньового флоту” створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах.

Нагадаємо, аварія двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці спричинила масштабну екологічну катастрофу.