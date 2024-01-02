Вибух на газопроводі, пошкоджені понад 40 будинків та тепломережі: наслідки ударів по Харкову

Внаслідок ракетних ударів по Шевченківському району Харкову 2 січня пошкоджений 41 житловий будинок та адмінбудівля, 52 людини зазнали поранень, є одна загибла. На магістральному газопроводі стався вибух, його локалізували. Також пошкоджені тепломережі, шість будинків залишаються без опалення.

“Обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи. Фахівці виявили фрагменти ракети “Іскандер-М”, – повідомляє поліція.

За словами мера міста Ігоря Терехова, вибито 1200 вікон, пошкоджений 41 житловий будинок, магістральний газопровід та тепломережі.

“Дуже серйозні руйнації, які є. Дуже багато розтрощених будинків. Є будинки, які дуже серйозно постраждали. Також постраждали адміністративна будівля, магістральні газопроводи, був певний вибух газу у Харкові. Витік газу був після прильоту по центральній частині міста. Зараз це все локалізовано, і газові служби працюють. Крім цього, розтрощені теплові мережі”, — розповів міський голова.