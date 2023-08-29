Суспільство

Всі заводи Toyota у Японії зробили вимушену зупинку через комп’ютерний збій

29 Серпня 2023 11:08
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японія

Toyota Motor Corp. заявила про зупинення роботи всіх 14 автоскладальних заводів компанії в Японії через збій комп’ютерної системи. Поки що не відомо, коли вони перезапустяться.

Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що від комп’ютерного збою постраждали 12 підприємств, однак компанія зупинить і два заводи — Міята у префектурі Фукуока та Daihatsu Motor Co у Кіото, — на яких збій не зафіксовано.

За інформацією автовиробника, проблема перебуває на стадії розслідування, але навряд чи вона викликана кібератакою.

У компанії зазначили, що заводи компанії, які використовують одну систему, не змогли обробляти процеси, пов’язані із логістикою запчастин. Заводи в Міяті та Кіото виконали свої замовлення до збою.

Kyodo пише, що для Toyota подібний збій не перший. У березні минулого року компанія зупиняла всі свої заводи після того, як її вітчизняний постачальник Kojima Industries Corp. постраждав від системного збою, спричиненого кібератакою.


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