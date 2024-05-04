Політика

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини

4 Травня 2024 11:24
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енергетика
У Павлограді рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки / Фото ДСНС

Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. В результаті знеструмилась підстанція, а разом з нею – дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі. Споживачів та підстанцію було заживлено.

Про це повідомили в міністерстві енергетики України.

“Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах споживачі не обмежувалися”, – йдеться у повідомленні відомства.

За даними міністерства, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою. “Вчора у години вечірнього піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше відсотка від добового споживання електроенергії”, – заявили в Міненерго.

Там також додали, що у денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.


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