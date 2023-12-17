Кримінал

Ворог активізував ДРГ на Сумщині та Харківщині

17 Грудня 2023 13:04
читать на русском →
дпсу

Росіяни активізували диверсійно-розвідувальні групи в Харківській і Сумській областях, повідомляє Держприкордонслужба.

Одну з останніх груп викрили в Сумській області.

“Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону”, – повідомляють прикордонники.

“Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з рф, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога”, – йдеться у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Грудня 2023 18:04

ГУР МО отримало від харків’ян два унікальних броньовика
17 Грудня 2023 18:25

FT: G7 активізувала переговори щодо конфіскації заморожених російських активів
17 Грудня 2023 16:46

“Енергоатом” підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки
17 Грудня 2023 15:21

Фінська поліція вимагає заарештувати садиста Петровського
17 Грудня 2023 14:01

ГУР підтвердило атаку дронів на аеродром біля Ростова
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки