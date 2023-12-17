Ворог активізував ДРГ на Сумщині та Харківщині

Росіяни активізували диверсійно-розвідувальні групи в Харківській і Сумській областях, повідомляє Держприкордонслужба.

Одну з останніх груп викрили в Сумській області.

“Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону”, – повідомляють прикордонники.

“Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з рф, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога”, – йдеться у повідомленні.