Кримінал

Внаслідок зсуву ґрунту в Грузії загинула українка – МЗС

5 Серпня 2023 14:58
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грузія

Внаслідок зсуву ґрунту в грузинському курортному селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії.

Про це повідомили в прес-службі МЗС, передає Укрінформ.

«Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла», – зазначили у пресслужбі.

Українські дипломати також паралельно перевіряють, чи не було інших українців у селищі Шові.

У грузинському курортному селищі Шові вдень 3 серпня стався зсув ґрунту. Понад 20 людей вважаються зниклими безвісти, кількість загиблих зросла до 12.

Очікується, що сьогодні рятувальники дістануться котеджів і дач, які виявилися завалені під стріху масами землі.


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