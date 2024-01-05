Суспільство

Внаслідок землетрусу у Японії 92 людини загинуло

5 Січня 2024 09:13
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японія, землетрус

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Японії зросла до 92, 460 осіб дістали поранення та 242 вважаються зниклими безвісти.

Про це пише ABC News

“Станом на ранок п’ятниці кількість загиблих становила 92 особи Представники влади Ісікави повідомили, що 55 із загиблих були в місті Вадзіма і 23 – в Сузу. Ще 13 загиблих були зафіксовані в п’яти сусідніх містах. Понад 460 людей отримали поранення, щонайменше 26 з них – серйозні.

Офіційні особи заявили, що 242 людини все ще вважаються зниклими безвісти. Список імен зростає з кожним днем. Багато зі зниклих безвісти  – люди похилого віку з міст Вадзіма і Судзу, які найбільше постраждали від землетрусу”.

Видання наголошує, що ситуація ускладнюється тим, що люди приїхали зустрічати Новий рік зі своїми близькими.


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