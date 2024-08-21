Суспільство

Внаслідок ворожої атаки на Херсон співробітниця ОВА отримала вибухову травму та контузію
21 Серпня 2024 12:55
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обстріл, херсон
Ілюстративне фото / Reuters

Співробітниця обласної держадміністрації Херсону постраждала під час ранкового ворожого обстрілу міста.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Херсонської ОВА.

“До лікарні звернулася жінка, яка постраждала через ранковий російський обстріл Херсона”, – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що під ворожий обстріл потрапила 54-річна співробітниця обласної військової адміністрації. Вона зазнала вибухової травми та контузії.

Потерпілій надали медичну допомогу. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно.


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