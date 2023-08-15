Внаслідок ворожого удару по Луцьку загинуло три людини

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по місту Луцьк Волинської області, де загинули 3 людей.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram, мер міста Ігор Поліщук у Telegram.

“На Волині рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Уранці 15 серпня під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. В результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих”.

Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу та розібрали завали знищеної будівлі.

На місці події працювали 34 ДСНСники та 11 одиниць техніки.

Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що з міського бюджету кожній сім‘ї людей, які загинули під час ранішньої атаки, виплатять по 200 тис грн. Також він пообіцяв, що місто візьме на себе всі витрати по похованню загиблих, а постраждалим повністю оплатять лікування і подальшу реабілітацію.