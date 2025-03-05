Економіка

Внаслідок російської атаки знищено відділення Нової пошти на Одещині: згоріло понад 600 посилок
5 Березня 2025 10:56
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У ніч проти 4 березня, росіяни завдали масованого удару по Одещині, один із “шахедів” зруйнував відділення “Нової пошти”.

Про це повідомили у компанії.

“606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, згоріли. Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування”, – зазначили у пошті.

На щастя, ніхто не постраждав. На місці працює мобільне відділення, де клієнти можуть робити відправки.

Знищене відділення Нової пошти / Фото: Нова пошта

У ніч на 5 березня росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, однією зенітною ракетою С-300 та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Унаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру Одеси — частина міста залишилася без світла, води та тепла.

Через осколкові поранення загинув 77-річний чоловік із села Лиманка.


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