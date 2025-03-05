Суспільство

Російські окупанти випустили по Україні понад 180 дронів
5 Березня 2025 10:15
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У ніч на 5 березня росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, однією зенітною ракетою С-300 та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Сили ППО знищили 115 ворожих дронів, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.30 підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях”, – йдеться у повідомленні.

55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, додали у ПС.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.


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