Масована атака по Одещині: значні руйнування, жертва і пожежі

У ніч на 5 березня російські війська атакували Одещину безпілотниками та балістичною ракетою, що спричинило руйнування і жертви.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Білгород-Дністровському району. Ракета влучила у будівлю санаторію, який був порожнім, знищивши його майже повністю.

Унаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру Одеси — частина міста залишилася без світла, води та тепла. Уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки в передмісті, спричинивши пожежу.

Через осколкові поранення загинув 77-річний чоловік із села Лиманка.