Кримінал

Масована атака по Одещині: значні руйнування, жертва і пожежі
5 Березня 2025 07:16
читать на русском →

У ніч на 5 березня російські війська атакували Одещину безпілотниками та балістичною ракетою, що спричинило руйнування і жертви.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Білгород-Дністровському району. Ракета влучила у будівлю санаторію, який був порожнім, знищивши його майже повністю.

Унаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру Одеси — частина міста залишилася без світла, води та тепла. Уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки в передмісті, спричинивши пожежу.

Через осколкові поранення загинув 77-річний чоловік із села Лиманка.

Наслідки удару РФ по Одеській області / Фото: ДСНС

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Березня 2025 07:09

Трамп виступив перед Конгресом і розповів про “серйозні сигнали” від РФ про готовність до миру
5 Березня 2025 07:16

Масована атака по Одещині: значні руйнування, жертва і пожежі
4 Березня 2025 21:52

Eutelsat веде переговори з ЄС про розширення супутникового інтернету в Україні
4 Березня 2025 21:17

ЗСУ вдарили по тренувальному полігону росіян на Херсонщині: втрати значні (відео)
4 Березня 2025 20:45

Зеленський доручив Умєрову та дипломатам отримати від США офіційну інформацію щодо допомоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки