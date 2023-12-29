Суспільство

Внаслідок ракетної атаки загинуло 30 та поранено понад 160 людей – МВС

29 Грудня 2023 20:29
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ракетний удар, мвс, загиблі

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня.

Про це повідомив Клименко у Facebook

“53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів”.

“Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України”.

Міністр також подякував кожному та кожній, хто сьогодні рятував, допомагав та піклувався про постраждалих.


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