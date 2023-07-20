Внаслідок обстрілу Миколаєва постраждало 18 людей, серед них – 5 дітей

В ніч на 20 липня окупанти здійснили удар по Миколаєву, внаслідок чого постраждало 18 людей, із них 9, зокрема 5 дітей, – госпіталізовано, 2-х людей вдалося врятували з-під завалів.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

“Всього постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, у т. 5 дітей. 2 людей врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалося врятувати”.

Сєнкевич зазначив, що з-під завалів вдалося врятувати жінку і чоловіка.

Міський голова повідомив, що для відселення людей визначено дві локації.