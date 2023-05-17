Кримінал

Внаслідок обстрілу Херсонщини загинула дитина

17 Травня 2023 16:49
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херсонська область

Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці.

Батько приніс її до лікарні на руках.

Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину, повідомили в Офісі президента.


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