Внаслідок обстрілу Херсонщини загинула дитина

Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці.
Батько приніс її до лікарні на руках.
Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину, повідомили в Офісі президента.
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Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці.
Батько приніс її до лікарні на руках.
Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину, повідомили в Офісі президента.
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