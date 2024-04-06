Кримінал

Внаслідок обстрілу Харкова є жертви

6 Квітня 2024 08:53
читать на русском →
ракетний удар
Росіяни знову вдарили по Харкову ракетами і безпілотниками, є загиблі та поранені / Фото НПУ

У Шевченківському районі Харкова внаслідок нічного удару загинуло шестеро людей, щонайменше десятеро дістали поранення, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

У ніч на суботу в Харкові пролунали вибухи, було зафіксовано влучання поруч із житловою забудовою, писав раніше керівник ОВА Олег Синєгубов.

Як уточнили в поліції Харківської області, обстріл стався близько 00:20, удари завдавали ракетами С-300.

“Ворожі снаряди вбили шістьох громадян і поранили ще одинадцятьох місцевих жителів. Варвари з рф продовжують застосовувати практику повторних обстрілів. Коли всі профільні служби працювали на місці влучання ракет, прилетіли ворожі безпілотники. Наші сили протиповітряної оборони їх “обнулили”, – йдеться в заяві поліції.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, магазин, автомобілі, АЗС, СТО та адміністративні будівлі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Квітня 2024 11:28

Сирський: на Куп’янському та Лиманському напрямках маємо певний тактичний успіх
6 Квітня 2024 14:23

Тиск України спонукає російску ППО бити по своїх, – британська розвідка
6 Квітня 2024 12:47

Корея надасть Україні $2,3 млрд. допомоги
6 Квітня 2024 12:22

На Харківщині продовжують діяти графіки відключень електрики
6 Квітня 2024 12:08

ГУР: В Азові підірвали трубопровод, завантаження танкерів припинене
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки