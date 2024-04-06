Внаслідок обстрілу Харкова є жертви

У Шевченківському районі Харкова внаслідок нічного удару загинуло шестеро людей, щонайменше десятеро дістали поранення, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

У ніч на суботу в Харкові пролунали вибухи, було зафіксовано влучання поруч із житловою забудовою, писав раніше керівник ОВА Олег Синєгубов.

Як уточнили в поліції Харківської області, обстріл стався близько 00:20, удари завдавали ракетами С-300.

“Ворожі снаряди вбили шістьох громадян і поранили ще одинадцятьох місцевих жителів. Варвари з рф продовжують застосовувати практику повторних обстрілів. Коли всі профільні служби працювали на місці влучання ракет, прилетіли ворожі безпілотники. Наші сили протиповітряної оборони їх “обнулили”, – йдеться в заяві поліції.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, магазин, автомобілі, АЗС, СТО та адміністративні будівлі.