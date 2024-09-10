Суспільство

Внаслідок обстрілу Донеччини минулої доби загинули 3 мирних мешканців 
10 Вересня 2024 10:20
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донецька область, обстріл
Наслідки обстрілу / Telegram

У результаті російських ударів по Донецькій області минулої доби три людини загинули та щонайменше п’ять дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Загарбники били по Покровському району: у Кураховому пошкодили 7 будинків, у Гірнику убили одну людину та поранили двох. Також, за словами голови ОВА, під постійними обстрілами були Мар’їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

У Краматорському районі росіяни убили одну людину і поранили ще одну у селі Щурове Лиманської громади. Тут також пошкодили 8 будинків.

Також одна людина загинула і одна дістала поранення у Клебан-Бику Іллінівської громади; пошкоджений будинок в Олександро-Калиновому.

Били загарбники і по Бахмутському району: у Торецьку поранили 1 людину та пошкодили будинок. У Часовоярській громаді пошкодили 12 приватних будинків, багатоповерхівку і нежитлове приміщення. “Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1419 людей, у тому числі 143 дитини”, – підсумував Філашкін. 


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