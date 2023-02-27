Внаслідок обстрілів у Вовчанську поранено чоловіка

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір’ю. Пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа.

“Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – написв Синєгубов у Telegram.

Крім того, у с. Курилівка Куп’янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж.