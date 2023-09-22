Влада Азербайджану пообіцяла амністію для вірмен Карабаху, які складуть зброю

Азербайджан передбачає амністію для вірмен Нагірного Карабаху, які складуть зброю, хоча деякі карабаські військові підрозділи заявили, що продовжать опір військам Баку.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Азербайджан хоче інтегрувати Нагірний Карабах, в якому проживають 120 000 етнічних вірмен. Водночас вірмени побоюються етнічних чисток.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв гарантувати їхні права, але сказав, що його залізний кулак залишив ідею незалежного етнічного вірменського Карабаху в історії та що регіон буде перетворено на “рай” у складі Азербайджану.

Раніше етнічні вірмени у Нагірному Карабаху заявили, що вони потребують гарантій безпеки, перш ніж скласти зброю. Це відбулося після того, як Азербайджан оголосив, що повернув сепаратистський регіон під свій контроль після 24-годинної військової операції.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у середу заявив, що його «залізний кулак» відправив ідею відокремленого етнічного вірменського Карабаху в історію, і що тепер регіон буде «жити в раю» у складі Азербайджану.

Хікмет Гаджиєв, радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики, сказав Reuters, що Баку передбачає амністію для тих карабаських бійців, які складуть зброю.

“Навіть для колишніх військових та комбатантів, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми передбачаємо амністію або натякаємо на амністію”, – сказав Гаджиєв.

Він наголосив, що права вірмен Карабаху будуть дотримані в рамках їхньої інтеграції до Азербайджану. Чиновник зазначив, що жителі регіону просили про гуманітарну допомогу та постачання пального, і у п’ятницю у НК буде доставлено три вантажі гуманітарної допомоги.

“Наразі ми бачимо, що є деякі окремі армійські групи та офіцери, які зробили публічні заяви про те, що вони не підуть на наші умови та продовжуватимуть опір. Але ми не вважаємо це найбільшим викликом і великою проблемою для безпеки. Звичайно, це спричинить певні проблеми та труднощі, але не в такому великому масштабі”, – сказав Гаджиєв.