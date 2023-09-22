Політика

Влада Азербайджану пообіцяла амністію для вірмен Карабаху, які складуть зброю

22 Вересня 2023 14:43
читать на русском →
Азербайджан, вірменія

Азербайджан передбачає амністію для вірмен Нагірного Карабаху, які складуть зброю, хоча деякі карабаські військові підрозділи заявили, що продовжать опір військам Баку.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Азербайджан хоче інтегрувати Нагірний Карабах, в якому проживають 120 000 етнічних вірмен. Водночас вірмени побоюються етнічних чисток.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв гарантувати їхні права, але сказав, що його залізний кулак залишив ідею незалежного етнічного вірменського Карабаху в історії та що регіон буде перетворено на “рай” у складі Азербайджану.

Раніше етнічні вірмени у Нагірному Карабаху заявили, що вони потребують гарантій безпеки, перш ніж скласти зброю. Це відбулося після того, як Азербайджан оголосив, що повернув сепаратистський регіон під свій контроль після 24-годинної військової операції.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у середу заявив, що його «залізний кулак» відправив ідею відокремленого етнічного вірменського Карабаху в історію, і що тепер регіон буде «жити в раю» у складі Азербайджану.

Хікмет Гаджиєв, радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики, сказав Reuters, що Баку передбачає амністію для тих карабаських бійців, які складуть зброю.

“Навіть для колишніх військових та комбатантів, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми передбачаємо амністію або натякаємо на амністію”, – сказав Гаджиєв.

Він наголосив, що права вірмен Карабаху будуть дотримані в рамках їхньої інтеграції до Азербайджану. Чиновник зазначив, що жителі регіону просили про гуманітарну допомогу та постачання пального, і у п’ятницю у НК буде доставлено три вантажі гуманітарної допомоги.

“Наразі ми бачимо, що є деякі окремі армійські групи та офіцери, які зробили публічні заяви про те, що вони не підуть на наші умови та продовжуватимуть опір. Але ми не вважаємо це найбільшим викликом і великою проблемою для безпеки. Звичайно, це спричинить певні проблеми та труднощі, але не в такому великому масштабі”, – сказав Гаджиєв.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Вересня 2023 17:24

Україна отримала від Данії танки Leopard 1 з дефектами
22 Вересня 2023 16:22

Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в Євросоюзі
22 Вересня 2023 15:21

Дуда заявив, що зернова суперечка не встане між Україною та Польщею
22 Вересня 2023 15:08

Командувач Повітряних сил прокоментував вибухи у Севастополі
22 Вересня 2023 13:33

По штабу Чорноморського флоту нанесено ракетний удар
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки