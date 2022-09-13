Вірменія повідомила про обстріл з боку Азербайджану. У Баку заявили про диверсію

Міноборони Вірменії повідомило, що збройні сили Азербайджану в ніч проти вівторка відкрили інтенсивний вогонь у напрямку прикордонних міст з використанням артилерії та стрілецької зброї.

“13 вересня о 00:05 підрозділи азербайджанських збройних сил відкрили інтенсивний вогонь у напрямку міст Горіс, Сотк та Джермук з використанням артилерії, великокаліберної та стрілецької зброї. Обстрілювалися позиції вірменських ЗС”, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що азербайджанська армія використовує безпілотники.

“Інтенсивна перестрілка, яка почалася внаслідок широкомасштабної провокації азербайджанської сторони, триває. ВР Вірменії дають адекватну відповідь”, – заявили у відомстві.

Тим часом міноборони Азербайджану звинуватило Єреван у масштабній диверсії на кількох напрямках.

“У ніч на 12 вересня підрозділами збройних сил Вірменії були скоєні широкомасштабні диверсії на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках азербайджано-вірменського державного кордону. Диверсійні групи збройних сил Вірменії у темний час доби замінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанців. використовуючи гірський рельєф місцевості та існуючі яри. У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам стався бій”, – заявили у відомстві.

Там додали, що в результаті є втрати як з азербайджанської, так і з вірменської сторони.

“Вживаються необхідних заходів для того, щоб заглушити вогневі точки збройних сил Вірменії та не допустити розширення масштабів військового конфлікту”, – додали у відомстві.

Прес-секретар міноборони Вірменії Арам Торосян на брифінгу в ніч проти вівторка підтвердив, що внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Війна в Карабасі тривала 44 дні і закінчилася в ніч проти 10 листопада 2020 року підписанням тристоронньої (Вірменія, Азербайджан та Росія) угоди, за результатами якої Азербайджану повернулися райони навколо Карабаху, а також історична столиця регіону Шуша.

У сам Карабах увійшли російські миротворці, які відтоді контролюють нову лінію зіткнення, що розділяє вірмен Карабаха і азербайджанські війська.

Незважаючи на закінчення бойових дій, загострення на прикордонних теренах відбуваються регулярно.