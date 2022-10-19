Віра Брежнєва записала нову пісню

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала з Росії та допомагала українським біженцям у Європі, перервала довгу мовчанку в соціальних мережах, пише РБК-Україна.

Артистка 19 жовтня повідомила шанувальників про вихід нової пісні.

Пісня виконана українською мовою, що не притаманне екс-солістці “ВІА Гри”.

“Вишиванку” Брежнєва заспівала у дуеті іншої поп-зіркою – Тетяною Решетняк (TAYANNA), чий брат Михайло Марвін зараз активно виступає по РФ.

“Пісня, яка вважається народною, і дійсно належить авторству відомих українських митців – поета Миколи Сома та композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в сучасному аранжуванні і в світлі останніх днів. У ній символічно про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу та опіку від зла. Про те, як українські жінки стежок за стежком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі”, – коментує пісню Брежнєва.

Зауважимо, що нову пісню зірка оприлюднила під новим сценічним ім’ям – тепер вона просто VERA.