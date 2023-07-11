’’Вікно можливостей для просування України на фронті зачинится до кінця року’’ – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що будь-які досягнення на полі бою в Україні до кінця 2023 року стануть основою для переговорів між Києвом та Москвою, яких не уникнути.

Про це Павел заявив у дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО у Вільнюсі у вівторок

Президент Чехії заявив, що “вікно можливостей” для військового просування України зачиниться до кінця року.

На його думку, союзники з часом знизять свій рівень військової підтримки України.

“Ми повинні дивитися реалістично: вікно можливостей більш-менш закриється до кінця цього року. Не лише через зимові умови, але також через прийдешні вибори в Україні, Росії, США…

Ми також побачимо ще одне зниження готовності масово підтримувати Україну більшою кількістю зброї.

Усі ці умови, ймовірно, приведуть до висновків: що б не було досягнуто до кінця цього року, це буде основою для переговорів”.