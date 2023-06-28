Військового зі Львова жорстоко побили на службі

У чоловіка діагностували гострий апендицит, однак під час операції медики виявили сильні пошкодження внутрішніх органів.

Про це в соціальних мережах повідомила сестра Назара Марта Матвіїшин.

Військовий ніс службу в частині 9937 та нещодавно приїхав на ротацію.

Жінка наголосила, що її брата на полігоні побив капітан Іван Зозульчак. Постраждалий стверджує, що побиття військових відбувається постійно.

У постраждалого під час обстеження виявили забій підшлункової залози, закриту тупу травму черевної порожнини, брижі товстого та тонкого кишківника, закритий розрив правої долі печінки.

Унаслідок розриву печінки у хлопця стався внутрішній крововилив. Зараз він перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.