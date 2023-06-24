Війна завершиться всередині Росії, процес почався, – Данілов

Російська Федерація розв’язала війну проти України, всередині країни-окупанта війна й завершиться. Процес розпочато.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

“Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині РФ. Процес розпочато”, – написав Данілов.